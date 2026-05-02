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VIDEO – Simonelli: “Caso-Rocchi? Siamo alla finestra”
Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli a margine della conferenza di presentazione del progetto Road to Zero, l’iniziativa di Lega Serie A, Sport e Salute e Roma Capitale per una finale di Coppa Italia a impatto zero per...
Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli a margine della conferenza di presentazione del progetto Road to Zero, l’iniziativa di Lega Serie A, Sport e Salute e Roma Capitale per una finale di Coppa Italia a impatto zero per l’inquinamento ambientale.