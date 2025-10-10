VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Platini e il Var: “Con me presidente non ci sarebbe, i problemi sono altri”
i nostri video
VIDEO – Platini e il Var: “Con me presidente non ci sarebbe, i problemi sono altri”
Nel corso dell'evento a lui dedicato al Festival dello Sport di Trento 2025, Michel Platini ha criticato l'introduzione del Var
Nel corso dell'evento a lui dedicato al Festival dello Sport di Trento 2025, Michel Platini ha criticato l'introduzione del Var e il suo utilizzo nel calcio di oggi, lanciando una provocazione: "Con me come presidente oggi non esisterebbe. I problemi da risolvere sono altri...".