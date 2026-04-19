Brutte scene a Verona, al termine della gara persa 1-0 contro il Milan: l'attaccante Gift Orban, mentre stava lasciando il Bentegodi con la sua auto, ha avuto una lite con un tifoso.

L'episodio è stato ripreso da un telefono e nel video si sente una tifosa dire "Orban, per favore, siamo qua per te" e si vede una ragazzina piangere. Secondo quanto riportato da un testimone a Telenuovo, che ha pubblicato il video, Orban ha rifiutato di fermarsi a fare una foto e, successivamente, dopo che la sua auto era stata colpita con una manata, è sceso e ha iniziato una rissa. (X @D4nn1el999)