VIDEO – Sanzione da scontare e precedenti: com’è lo stadio Bilino Polje di Zenica?

Allo Stadion Bilino Polje di Zenica, città tra le più inquinate d’Europa, l’Italia si gioca l’accesso ai Mondiali: uno stadio compatto, senza pista d’atletica e con spalti attaccati al campo, capace di amplificare rumore e pressione del...

Allo Stadion Bilino Polje di Zenica, città tra le più inquinate d’Europa, l’Italia si gioca l’accesso ai Mondiali: uno stadio compatto, senza pista d’atletica e con spalti attaccati al campo, capace di amplificare rumore e pressione del pubblico. Gli azzurri però hanno dalla loro più di un fattore: per questa sfida la Bosnia sconterà la sanzione della FIFA con una capienza ridotta del 20%, oltre a un precedente incoraggiante proprio su questo campo.