VIDEO – Salah, ma che hai fatto? L’inspiegabile errore in Marsiglia-Liverpool
Errore clamoroso di Salah sul 2-0 tra Marsiglia e Liverpool: a tu per tu con Rulli manda inspiegabilmente fuori di molto. Poco male, i Reds vincono comunque 3-0 e salgono a quota 15 punti, a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.