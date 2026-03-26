VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO Salah lascia il Liverpool a fine anno: è l’africano più forte di sempre?
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VIDEO Salah lascia il Liverpool a fine anno: è l’africano più forte di sempre?
Si chiude un’era dalle parti di Anfield Road: l'ex viola Mohamed Salah ha annunciato che lascerà il Liverpool a fine stagione
L’egiziano potrebbe dire addio al calcio europeo, dopo anni di gol, assist e trionfi memorabili. Il dibattito resta aperto: chi è il giocatore africano più forte di sempre?