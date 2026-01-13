VIOLA NEWS i nostri video video calciomercato VIDEO – Roma, preso Robinio Vaz. Occhi su un obiettivo della Fiorentina

i nostri video

VIDEO – Roma, preso Robinio Vaz. Occhi su un obiettivo della Fiorentina

desc img
Redazione VN
13 gennaio

Nuovo episodio di "Super Blitz", il format quotidiano de "La Gazzetta dello Sport" con le principali notizie di calciomercato. Raspadori continua a fare attendere la Roma, che quindi vira sul baby-talento del Marsiglia. Il difensore della Juve,...

Nuovo episodio di "Super Blitz", il format quotidiano de "La Gazzetta dello Sport" con le principali notizie di calciomercato. Raspadori continua a fare attendere la Roma, che quindi vira sul baby-talento del Marsiglia. Il difensore della Juve, invece, potrebbe cambiare aria.