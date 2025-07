VIDEO – Roma, ecco il solito Gasperini: “Mercato? Sono piuttosto preoccupato”

La prima amichevole contro il Trastevere, conclusa con un netto 14-0, ha riportato in campo Paulo Dybala con la maglia della Roma e ha offerto diverse indicazioni positive. Gasperini però non è soddisfatto del mercato in entrata

La prima amichevole contro il Trastevere, conclusa con un netto 14-0, ha riportato in campo Paulo Dybala con la maglia della Roma e ha offerto diverse indicazioni positive. Gasperini però non è soddisfatto del mercato in entrata. “Sono piuttosto preoccupato, ci sono stati alcuni imprevisti, ma siamo in ritardo e adesso dobbiamo accelerare per recuperare il tempo perso".