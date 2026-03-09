VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO – Rissa mai vista in Brasile, 23 espulsi. C’è anche un ex Fiorentina
In Brasile l’hanno rinominata “la rissa del secolo”. Botte da orbi, scene da saloon. Tutti contro tutti, calci, pugni e chi più ne ha più ne metta. Il derby tra Cruzeiro e Atletico Mineiro è finito con 23 espulsi, una rissa mai vista, tanto che è dovuta intervenire la polizia militare.
Le sanzioni sono state incredibili: undici espulsioni per l’Atletico Mineiro (inclusi Hulk e Renan Lodi) e dodici per il Cruzeiro (tra cui anche l’ex Roma Gerson e l’ex Sassuolo Matheus Henrique). “È deplorevole, non ho mai visto una violenza del genere in nessuna partita di calcio - ha ammesso Hulk dopo la partita - dobbiamo vergognarci”.