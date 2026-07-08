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VIDEO – Rissa a distanza fra Mbappé e la senatrice del Paraguay: “Non sa dove siamo”
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Celeste Amarilla, senatrice del Partito Liberale Radicale del Paraguay, critica ancora il capitano della Francia Kylian Mbappé dopo avergli rivolto degli insulti razzisti al termine della partita dei Bleus contro la nazionale paraguaiana agli ottavi di finale dei Mondiali. "Ma che diavolo ne sa Mbappé di me? Non sa nemmeno dove si trovi il Paraguay", ha detto ai giornalisti dopo che l'attaccante del Real Madrid aveva risposto a tono ai suoi insulti.