VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO – Ranieri dona la sua maglia a uno degli “Insuperabili” in ospedale

la sopresa

VIDEO – Ranieri dona la sua maglia a uno degli “Insuperabili” in ospedale

desc img
00:13
Redazione VN
29 ottobre

Luca Ranieri in visita ad Olmo, pilastro della Prima Squadra Ufficiale C21 e della sede di Firenze, attualmente ricoverato in ospedale

Con la sua visita e il dono della sua maglia, Ranieri ha regalato ad Olmo non solo un ricordo prezioso, ma anche un momento di gioia e forza in un periodo non semplice.