VIDEO – Ranieri dona la sua maglia a uno degli "Insuperabili" in ospedale
VIDEO – Ranieri dona la sua maglia a uno degli “Insuperabili” in ospedale
Luca Ranieri in visita ad Olmo, pilastro della Prima Squadra Ufficiale C21 e della sede di Firenze, attualmente ricoverato in ospedale
Con la sua visita e il dono della sua maglia, Ranieri ha regalato ad Olmo non solo un ricordo prezioso, ma anche un momento di gioia e forza in un periodo non semplice.