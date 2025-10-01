VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Protesta contro la società: in Puglia, fumogeni e bombe carta in campo
VIDEO – Protesta contro la società: in Puglia, fumogeni e bombe carta in campo
Lo strampalato evento avvenuto in Promozione pugliese
Durante la partita di Promozione pugliese tra Trepuzzi e Ginosa, alcuni sostenitori della squadra di casa hanno lanciato fumogeni, petardi e bombe carta sul terreno di gioco in segno di protesta contro la propria società. Alcuni ordigni sono esplosi nelle immediate vicinanze di Emanuele Galetta, difensore del Ginosa, che si è accasciato a terra stordito ed è stato poi accompagnato in ospedale. La partita è stata sospesa per 15 minuti, in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine.