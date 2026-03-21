VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Porto-Stoccarda, gol all’incrocio di Froholdt. E Farioli reagisce così
i nostri video
VIDEO – Porto-Stoccarda, gol all’incrocio di Froholdt. E Farioli reagisce così
Il Porto di Francesco Farioli - primo oltretutto nella Liga portoghese - stacca il pass per i quarti di finale di Europa League contro lo Stoccarda grazie al gol di William Gomes e alla prodezza di Victor Froholdt a 20' dalla fine.
Il Porto di Francesco Farioli - primo oltretutto nella Liga portoghese - stacca il pass per i quarti di finale di Europa League contro lo Stoccarda grazie al gol di William Gomes e alla prodezza di Victor Froholdt a 20' dalla fine.