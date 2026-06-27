VIDEO – Pochettino “l’italiano” che non vede l’ora della… Bagna cauda!

Curioso siparietto in conferenza stampa con Mauricio Pochettino: gli inviati di Gazzetta gli hanno chiesto delle sue origini italiane - piemontesi nello specifico - e il ct degli Stati Uniti non si è certo tirato indietro...

Curioso siparietto in conferenza stampa con Mauricio Pochettino: gli inviati di Gazzetta gli hanno chiesto delle sue origini italiane - piemontesi nello specifico - e il ct degli Stati Uniti non si è certo tirato indietro.... Video di Gazzetta.it