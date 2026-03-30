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VIDEO – Panchinaro alla Fiorentina, rinato in Germania: Dzeko aspetta l’Italia

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Redazione VN
30 marzo

Guardando i numeri, sembrerebbe che il ritorno in Germania gli abbia fatto bene: contro l'Italia, sarà lui il punto di riferimento offensivo della Bosnia

Guardando i numeri, sembrerebbe che il ritorno in Germania gli abbia fatto bene: contro l'Italia, sarà lui il punto di riferimento offensivo della Bosnia