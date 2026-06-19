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VIDEO – Panchina Catanzaro, vicino un ex collaboratore di Italiano a Firenze
Sulla panchina del Catanzaro, lasciato libera da Aquilani, è pronto a sedersi un ex collaboratore di Italiano alla Fiorentina
La persona in questione è Marco Turati, collaboratore tecnico allo Spezia e alla Fiorentina di Vincenzo Italiano e nelle ultime due stagioni allenatore del Siracusa