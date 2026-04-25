VIDEO – Neymar, ma che stop è? Sembra “abbracciare” il pallone, ma poi…

Durante la sfida tra Santos e Coritiba, Neymar Jr ha dato spettacolo a suon di dribbling e imbucate per i compagni. Il vero colpo di classe, però, è stato uno stop a dir poco meraviglioso: il brasiliano ha dato l'impressione di...

Durante la sfida tra Santos e Coritiba, Neymar Jr ha dato spettacolo a suon di dribbling e imbucate per i compagni. Il vero colpo di classe, però, è stato uno stop a dir poco meraviglioso: il brasiliano ha dato l'impressione di...