VIDEO – Ndour: “Gol? Merito di tutti”. E poi scherza con Piccoli: “Pagami una cena!”

Cher Ndour ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria per 2 a 0 contro il Sigma Olomouc

"Più bello l'assist, è stata una fase molto importante e complicata della partita, quindi lo preferisco al goal. Negli ultimi minuti Pioli mi ha chiesto di alzarmi un po' per pressare il mediano, ha funzionato"