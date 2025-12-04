VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Musica, canzoni e sorrisi: Ikoné e Maxime Lopez si divertono a Parigi

i nostri video

VIDEO – Musica, canzoni e sorrisi: Ikoné e Maxime Lopez si divertono a Parigi

desc img
00:10
Redazione VN
4 dicembre

I due ex viola, Jonathan Ikoné e Maxime Lopez, si divertono cantando in macchina a Parigi. Entrambi si sono ritrovati questa stagione nel Paris FC, in Ligue 1. Emozioni Amarcord?

I due ex viola, Jonathan Ikoné e Maxime Lopez, si divertono cantando in macchina a Parigi. Entrambi si sono ritrovati questa stagione nel Paris FC, in Ligue 1. Emozioni Amarcord?