VIDEO – Muriel fa la storia… in viola: tripletta in 16 minuti con Orlando City
L'attaccante colombiano ex viola si prende la scena in Leagues Cup e trascina Orlando City verso il successo per 5-1 contro il Necaxa. Muriel ha realizzato tre reti in appena 16 minuti: nessuno, nella storia del club, ci era riuscito in così poco tempo
