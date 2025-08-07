VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Muriel fa la storia… in viola: tripletta in 16 minuti con Orlando City

VIDEO – Muriel fa la storia… in viola: tripletta in 16 minuti con Orlando City

Redazione VN
7 agosto

L'attaccante colombiano ex viola si prende la scena in Leagues Cup e trascina Orlando City verso il successo per 5-1 contro il Necaxa. Muriel ha realizzato tre reti in appena 16 minuti: nessuno, nella storia del club, ci era riuscito in così poco tempo

Guarda il video Gazzetta