VIDEO – “Miracolato”. Pioggia di critiche per Vlahovic dopo la batosta City

Le reazioni social dei tifosi della Juve

I bianconeri chiudono al secondo posto il gruppo G del Mondiale per Club dopo la sconfitta per 2-5 contro il Manchester City di Pep Guardiola. I tifosi bianconeri sui social insorgono contro Vlahovic, nonostante il gol segnato. E non vengono risparmiati nemmeno Kalulu, autore di un autogol clamoroso, e Tudor, accusato di aver sbagliato alcune scelte di formazione. Queste le reazioni dal web dopo Juve-City