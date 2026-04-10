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VIDEO – Messi rompe la camera di un fotografo: la reazione
Lionel Messi ancora protagonista virale: durante una sessione di allenamento con l’Inter Miami prima della sfida contro i New York Red Bulls, il campione argentino ha scagliato un tiro potentissimo che ha colpito in pieno la telecamera di un...
Lionel Messi ancora protagonista virale: durante una sessione di allenamento con l’Inter Miami prima della sfida contro i New York Red Bulls, il campione argentino ha scagliato un tiro potentissimo che ha colpito in pieno la telecamera di un fotografo, rompendo l’obiettivo. Il video dell’episodio è diventato subito virale sui social.