VIDEO – Messi rompe la camera di un fotografo: la reazione

Lionel Messi ancora protagonista virale: durante una sessione di allenamento con l’Inter Miami prima della sfida contro i New York Red Bulls, il campione argentino ha scagliato un tiro potentissimo che ha colpito in pieno la telecamera di un...

Lionel Messi ancora protagonista virale: durante una sessione di allenamento con l’Inter Miami prima della sfida contro i New York Red Bulls, il campione argentino ha scagliato un tiro potentissimo che ha colpito in pieno la telecamera di un fotografo, rompendo l’obiettivo. Il video dell’episodio è diventato subito virale sui social.