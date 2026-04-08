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VIDEO – Medvedev perde la testa contro il viola Berrettini. Racchetta distrutta
Le immagini da Montecarlo
Giornata da dimenticare a Montecarlo per Daniil Medvedev, che ancora una volta dimostra di non apprezzare particolarmente la terra rossa. Il russo subisce un doppio 6-0 dal tifoso viola Matteo Berrettini e all'inizio del secondo set perde la testa, distruggendo la sua racchetta. Il pubblico monegasco prima lo fischia, poi con degli olé ironici lo incita per fargli proseguire lo show.