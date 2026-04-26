VIDEO – “Ma fischia santo cielo!”: il dialogo tra arbitro e Var sulla gomitata di Bastoni nel 23/24

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è al centro dell’inchiesta da parte della Procura di Milano per presunte pressioni da parte dello stesso designatore arbitrale su Var e Avar nelle ultime due stagioni.

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è al centro dell’inchiesta da parte della Procura di Milano per presunte pressioni da parte dello stesso designatore arbitrale su Var e Avar nelle ultime due stagioni. Dopo l’episodio di Inter-Verona del 6 gennaio 2024, con la gomitata di Bastoni a Duda che precedette il gol del definitivo 2-1 di Frattesi, Rocchi mostrò il video del dialogo tra arbitro e sala Var. Il Var Nasca vede Duda a terra e, riferendosi al collega in campo, esclama: "Fischia santo cielo!". Il direttore di gara Fabbri decide di non interrompere il gioco e l’Inter nel frattempo trova il gol. Nel corso del check, viene controllata la posizione (regolare) di Frattesi e la rete viene convalidata. Video di Gazzetta.it