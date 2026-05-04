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Gazzetta dello Sport

VIDEO – Le probabili formazioni di Roma e Fiorentina

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Redazione VN
4 maggio

Questa sera alle 20.45 la Roma ospita la Fiorentina. Dopo i risultati di Milan e Juventus, i giallorossi possono accorciare sensibilmente in zona Champions. Ecco le probabili formazioni di Gasperini e Vanoli. Video di Gazzetta.it

Questa sera alle 20.45 la Roma ospita la Fiorentina. Dopo i risultati di Milan e Juventus, i giallorossi possono accorciare sensibilmente in zona Champions. Ecco le probabili formazioni di Gasperini e Vanoli. Video di Gazzetta.it