VIDEO – La papera di Bento che ha “quasi” tolto il titolo a Ronaldo

Bento, portiere dell'Al Nassr è stato accostato in queste ore alla Fiorentina. Qualche settimana fa, nella sfida tra la squadra di Ronaldo e l'Al Hilal di Simone Inzaghi, un errore del portiere brasiliano stava per costare caro a CR7

Bento, portiere dell'Al-Nassr, è stato accostato in queste ultime ore alla Fiorentina. Soltanto qualche settimana fa, nella cruciale sfida tra la formazione di Cristiano Ronaldo e l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, un clamoroso errore del portiere brasiliano stava per costare carissimo a CR7. La papera di Bento, infatti, regalò l'1-1 al 98' alla squadra di Inzaghi, che andò così a -2 punti dall'Al-Nassr in classifica. Un passo falso rivelatosi non decisivo, visto che all'ultima giornata entrambe le compagini vinsero il rispettivo match, consegnando così il titolo nazionale proprio al club gialloblù di Riyadh. Video di Gazzetta.it