VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – La delusione di Gattuso: “Chiedo scusa a tutti i tifosi dell’Italia”

i nostri video

VIDEO – La delusione di Gattuso: “Chiedo scusa a tutti i tifosi dell’Italia”

desc img
Redazione VN
17 novembre

Le parole del ct Gennaro Gattuso al termine della sconfitta per 4-1 a San Siro contro la Norvegia

Le parole del ct Gennaro Gattuso al termine della sconfitta per 4-1 a San Siro contro la Norvegia nell'ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali: gli Azzurri si giocheranno l'accesso alla fase finale coi playoff