VIDEO – Kouamè e i bei ricordi in viola e in nazionale: “Mi mancano”

Ormai più di un mese fa la Fiorentina ha ritrovato Christian Kouamé. Oggi l'attaccante ivoriano ha pubblicato sul proprio profilo TikTok un video che ritrae alcuni dei suoi gol in viola e in nazionale, scrivendo: "Mi mancano"