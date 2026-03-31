VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Kean vs Dzeko, chi la spunta? Le probabili formazioni di Italia-Bosnia
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VIDEO – Kean vs Dzeko, chi la spunta? Le probabili formazioni di Italia-Bosnia
È l'ora della verità per la nostra Nazionale, che stasera a Zenica affronta la Bosnia per un posto nel prossimo Mondiale. Gattuso sceglie i suoi fedelissimi e non cambia nulla rispetto alla gara contro l'Irlanda del Nord. Il ct bosniaco Barbarez punta tutto su Dzeko, con il gioiellino Alajbegovic che potrebbe partire dalla panchina. Queste le probabili formazioni di Bosnia-Italia.
È l'ora della verità per la nostra Nazionale, che stasera a Zenica affronta la Bosnia per un posto nel prossimo Mondiale. Gattuso sceglie i suoi fedelissimi e non cambia nulla rispetto alla gara contro l'Irlanda del Nord. Il ct bosniaco Barbarez punta tutto su Dzeko, con il gioiellino Alajbegovic che potrebbe partire dalla panchina. Queste le probabili formazioni di Bosnia-Italia.