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Gazzetta dello Sport
VIDEO – Il Senegal non vuole restituire la Coppa: il ct la consegna ai militari
Le immagini, diventate virali, mostrano il ct Thiaw all’interno della base militare presidiata da uomini in divisa. Il trofeo viene consegnato, quasi “messo in sicurezza”
Il trofeo stretto tra le mani, poi il passaggio ai militari. Nel video che circola in queste ore, Pape Thiaw non dice una parola. Ma il messaggio è chiarissimo: la Coppa d’Africa, per il Senegal, non si restituisce. Video di Gazzetta.it