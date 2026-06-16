VIDEO – Il portiere di Capo Verde è già una star: la giornalista lo sorprende così

Dopo la prestazione fenomenale che ha permesso a Capo Verde di compiere l'impresa e di pareggiare 0-0 con la Spagna nell'esordio al Mondiale, il portiere Vozinha è diventato una star anche sui social. Video di Gazzetta.it

Dopo la prestazione fenomenale che ha permesso a Capo Verde di compiere l'impresa e di pareggiare 0-0 con la Spagna nell'esordio al Mondiale, il portiere Vozinha è diventato una star anche sui social. Il 40enne, infatti, è passato da 50mila a più di 6 milioni di followers su Instagram nel giro di poche ore: questa è stata la sua reazione quando la giornalista gli ha mostrato in diretta la sua crescita improvvisa sui social.