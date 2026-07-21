VIDEO – Il pilota annuncia l’Argentina campione, ma è solo uno scherzo

Durante un volo di linea, il pilota ha annunciato ai passeggeri — molti dei quali tifosi argentini — la presunta vittoria dell’Argentina nella finale mondiale. L’aereo è esploso in una festa improvvisata, tra urla e applausi. Pochi...

Durante un volo di linea, il pilota ha annunciato ai passeggeri — molti dei quali tifosi argentini — la presunta vittoria dell’Argentina nella finale mondiale. L’aereo è esploso in una festa improvvisata, tra urla e applausi. Pochi secondi dopo, il comandante ha rivelato la verità: a vincere è stata la Spagna. Il video dello scherzo è diventato virale in pochissime ore.