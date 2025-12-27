VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Il Liverpool vince e ricorda Jota: l’omaggio di Van Dijk è commovente

VIDEO – Il Liverpool vince e ricorda Jota: l’omaggio di Van Dijk è commovente

Redazione VN
27 dicembre

Nonostante qualche difficoltà, il Liverpool vince 2-1 contro il Wolverhampton, ultimo in classifica. Match speciale soprattutto per l'omaggio di Anfield a Diogo Jota

