VIDEO – Il gol dell’anno arriva dagli Usa? Il portiere non ci crede…

Pedro de la Vega decide di segnare il gol dell'anno

Pedro de la Vega decide di segnare il gol dell'anno ad agosto. Seattle vince 7-0 contro il Cruz Azul in campionato ma la scena è tutta per il 24enne argentino che segna nei minuti di recupero un gol assurdo: di destro, al volo sotto l'incrocio. Anche il portiere non può crederci...