VIDEO – Icardi, ma che fai? Testata per allontanare un tifoso fuori da un locale

L'attaccante argentino è di nuovo al centro delle polemiche dopo aver dato una testata a un tifoso del Galatasaray, giudicato troppo "invadente" all'uscita di un locale a Istanbul

Un'altra brutta vicenda riguarda Mauro Icardi. L'argentino, accerchiato dalla folla all'uscita di un locale di Istanbul con la sua fidanzata China Suarez e i loro figli, ha dato una testata a un tifoso del Galatasaray presente. Il video, diffuso subito sui social è diventato presto virale. Il club turco non ha ancora rilasciato comunicati riguardo alla vicenda.