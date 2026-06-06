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Gazzetta dello Sport
VIDEO – Ibra insegue CR7, LeBron, Travis Scott e Kim Kardashian: Nike, lo spot è clamoroso!
In occasione del Mondiale 2026, Nike Football ha pubblicato sui suoi canali ufficiali uno spot da brividi: un film di 6 minuti che vede protagonisti Mbappé, Haaland, Vinicius JR, Bruno Fernandes, Ibrahimovic, Cantona, Drogba, Travis Scott,...
In occasione del Mondiale 2026, Nike Football ha pubblicato sui suoi canali ufficiali uno spot da brividi: un film di 6 minuti che vede protagonisti Mbappé, Haaland, Vinicius JR, Bruno Fernandes, Ibrahimovic, Cantona, Drogba, Travis Scott, Ronaldinho, Kim Kardashian e tante, tantissime altre stelle. Guarda il video di Gazzetta.it