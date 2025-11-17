VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti “I congolesi facevano riti voodoo”: il ct della Nigeria perde la testa!

ma dai!


Redazione VN
17 novembre

La Nigeria di Osimhen e Lookman non prenderà parte al Mondiale 2026: perde ai calci di rigore contro il Congo, il Ct se la prende col voodoo

Durante i penalty in campo succede di tutto: il ct nigeriano Eric Chelle si scaglia contro la panchina avversaria, sostenendo che un membro dello staff del DR Congo stesse ricorrendo a riti voodoo per cambiare le sorti del match