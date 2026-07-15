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VIDEO – Haaland sbarca in Sicilia dopo il Mondiale: la sua sfilata a Taormina

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Redazione VN
15 luglio

Dopo i sette gol e il grande torneo con la Norvegia, il centravanti del Manchester City si concede qualche giorno di relax: prima il red carpet al Teatro Antico, poi la vacanza in yacht.

Dopo i sette gol e il grande torneo con la Norvegia, il centravanti del Manchester City si concede qualche giorno di relax: prima il red carpet al Teatro Antico, poi la vacanza in yacht.