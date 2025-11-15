VIDEO – Haaland, che fame! La Norvegia è a un passo dal Mondiale, lui festeggia così

Dopo la vittoria con l'Estonia, per festeggiare, Haaland ha deciso di offrire la cena a tutti i componenti della sua nazionale

Erling Haaland ha fatto visita a un ristorante locale dopo la vittoria della Norvegia per 4-1 contro l’Estonia e ha ordinato 60-70 cheeseburger, con le telecamere che lo hanno ripreso mentre portava i sacchetti verso il campo della nazionale norvegese. Video di Gazzetta.it