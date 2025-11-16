VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Guatemala fuori dal Mondiale: il pianto del magazziniere commuove i social
VIDEO – Guatemala fuori dal Mondiale: il pianto del magazziniere commuove i social
La sconfitta per 2-3 contro Panama ha segnato la fine del cammino del Guatemala verso il Mondiale. A colpire però non è stata solo la delusione in campo, ma il video del magazziniere della nazionale, immortalato in lacrime mentre raccoglie i palloni in campo: pianto diventato rapidamente virale sui social