VIDEO – Guardiola strappa-lacrime: che sorpresa a quel bambino che lo aveva accolto al City

Il Manchester City ha pubblicato sui suoi canali social un video che vede protagonisti Guardiola e Braydon, il bambino che aveva accolto Pep al suo primo anno in Inghilterra

Il Manchester City ha pubblicato sui suoi canali social un video che vede protagonisti Guardiola e Braydon, il bambino che aveva accolto Pep al suo primo anno in Inghilterra, fortunato "vincitore" di un viaggio in taxi insieme all'allenatore. A quei tempi il bimbo aveva fatto una domanda importante a Pep che, prima di lasciare definitivamente Manchester, ha deciso di rispondergli: il video è da brividi! Video di Gazzetta.it