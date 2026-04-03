VIOLA NEWS i nostri video VIDEO – Gravina dopo le dimissioni: “C’è amarezza, ma anche serenità”
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VIDEO – Gravina dopo le dimissioni: “C’è amarezza, ma anche serenità”
Dopo aver rassegnato le dimissioni, Gabriele Gravina ha parlato così all'uscita della sede della Figc, ringraziando le varie componenti del Consiglio Federale: "È una scelta convinta e meditata, c'è grande amarezza, ma anche serenità".
Dopo aver rassegnato le dimissioni, Gabriele Gravina ha parlato così all'uscita della sede della Figc, ringraziando le varie componenti del Consiglio Federale: "È una scelta convinta e meditata, c'è grande amarezza, ma anche serenità".