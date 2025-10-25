VIDEO – Gol bellissimo e la porta “esplode”, poi il blackout: è tutto vero in Messico

In Messico succede di tutto. Prima il gol della squadra di casa, poi l'esplosione dei fuochi e infine il blackout

Agustín Palavecino incanta il pubblico: il centrocampista argentino, in prestito dal Talleres Córdoba, questa notte ha firmato un gol spettacolare da fuori area nel 1-1 tra Necaxa e Cruz Azul nel campionato messicano. Iconico il gioco pirotecnico e di luci dopo la rete segnata dall'argentino. Video di Gazzetta.it