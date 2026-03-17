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VIDEO – Gli highlights di Brentford-Wolves 2-2, primo gol di Kayode in Premier
Mentre la Fiorentina era protagonista di una grande serata a Cremona, Michael Kayode ha vissuto un momento indimenticabile con il suo primo gol in Premier League
Una rete, festeggiata con il pallone messo sotto la maglietta con dedica alla futura bimba, che ha portato in vantaggio il Brentford contro i Wolves, ma che non è bastata per la vittoria finale (2-2 il risultato).