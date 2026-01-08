VIOLA NEWS i nostri video video calciomercato VIDEO – Giovane, Maldini e Samardzic: il valzer del mercato dei trequartisti

VIDEO – Giovane, Maldini e Samardzic: il valzer del mercato dei trequartisti

Redazione VN
8 gennaio

Nuova puntata di Super Blitz, il nostro appuntamento quotidiano con le principali trattative di calciomercato. Tante idee in casa-Lazio, con Sarri che cerca rinforzi tra attacco e centrocampo: i fari dei biancocelesti sono...

