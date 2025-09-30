VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Giornalista non riesce a fare domanda a Conte: scoppia il caos
i nostri video
VIDEO – Giornalista non riesce a fare domanda a Conte: scoppia il caos
Nel corso dell’incontro con i media prima della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, Antonio Conte dimostra doti da pacificatore
Nel corso dell’incontro con i media prima della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, Antonio Conte dimostra doti da pacificatore: i giornalisti protestano per non aver avuto l’opportunità di rivolgere un quesito all’allenatore del Napoli, lui blocca tutti e dà l'ok a un'ultima domanda.