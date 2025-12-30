VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO – Gazzetta su Moise Kean: “Idea per il Milan di Allegri?”

VIDEO – Gazzetta su Moise Kean: "Idea per il Milan di Allegri?"

Redazione VN
30 dicembre

Nonostante l'ormai imminente arrivo di Füllkrug, il mercato del Milan resta incentrato sull'attacco e si parla di una possibile pista che porta a Moise Kean della Fiorentina

