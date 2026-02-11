VIOLA NEWS i nostri video video opinionisti VIDEO GAZZETTA – Stiamo esagerando con lo “step on foot”? Il dibattito

i nostri video

VIDEO GAZZETTA – Stiamo esagerando con lo “step on foot”? Il dibattito

desc img
Redazione VN
11 febbraio

Durante l'ultima puntata de "La Tripletta" de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando e Marco Guidi commentano il rigore concesso al Napoli per il fallo su Vergara.

Le parole di De Rossi solo le ultime dopo una lunga serie di reclami per un cambio di sistema: quanto ha senso mantenere il metodo arbitrale attualmente in vigore?