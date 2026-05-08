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VIDEO – Gazzetta e il valzer allenatori: tutte le ultime su Serie A e Fiorentina
Gli allenatori di Serie A sono pronti a ruotare ancora una volta nel più classico dei valzer delle panchine. Cosa succederà in estate? Nella parte finale si parla anche di Fiorentina
Fabiana Della Valle, Marco Guidi e Matteo Brega propongono un focus su tutto quello che potrebbe cambiare sulle panchine della Serie A