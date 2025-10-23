VIOLA NEWS i nostri video video virali e divertenti VIDEO – Fiorentina, ti ricordi Vicario? Mostruoso l’ex portiere dell’Empoli
VIDEO – Fiorentina, ti ricordi Vicario? Mostruoso l’ex portiere dell’Empoli
Il Tottenham strappa un pareggio in casa del Monaco grazie a quattro prodezze di Guglielmo Vicario, che mantiene la porta inviolata con le sue parate. Allo Stade Louis II finisce 0-0.